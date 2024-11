Un premier Salon des auteurs en off à Nouméa, pour "pouvoir éclairer les évènements vécus cette année"

La maison de l'Amirauté a accueilli le premier "salon des auteurs en off" ce samedi 23 novembre à Nouméa.

Pour sa première édition, le Salon des auteurs en off s'est articulé autour de rencontres, de dédicaces et de tables rondes autour notamment de l'identité calédonienne et de la manière de raconter l'histoire.

Une semaine après le Salon international du livre océanien, qui s'est tenu dans un contexte exceptionnel au parc forestier, le livre a une nouvelle fois été mis à l'honneur, samedi 23 novembre. La maison de l'Amirauté a ainsi accueilli la première édition du Salon des auteurs en off à Nouméa. L'occasion pour les écrivains locaux de rencontrer leur public et de s'adonner aux traditionnelles séances de dédicaces. Un évènement ouvert également au débat, avec une table ronde autour de l'histoire calédonienne commune et de sa place dans la littérature du pays. "A tout moment il faut écrire. Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte mais dans dix ans, vingt ans, trente ans, les prochaines générations trouveront ces écrits utiles. Il y a un vécu, une grosse part de vérité et de ressenti dans ces écrits, c'est ce qui les rend important", souligne l'historien Jerry Delathière, l'un des intervenants du jour. "Réfléchir, discuter, échanger" Ecrire c’est bien, être édité c’est mieux. Pour soutenir les auteurs, Yannick Jan a crée O'Editions Pacifique Sud et organisé ce salon. Son credo : les écrivains sont des passeurs de mémoires. "Aujourd'hui, la mémoire est importante et il faut commencer à réfléchir, discuter, échanger. Ce salon permet ce type d'échange, de regrouper des historiens et de pouvoir éclairer les évènements vécus cette année", estime l'éditeur. Il est encore trop tôt pour le lire, mais nul doute que la crise que nous traversons, laissera de nombreux écrits dans son sillage. Retrouvez le reportage de Caroline Antic-Martin et Héléna Kamberou : Le premier salon des auteurs en off s'est tenu à la maison de l'Amirauté à Nouméa, samedi 23 novembre 2024. • ©NC la 1ère

