Un sexagénaire jugé aux assises pour le meurtre de sa femme

En novembre 2018, une femme était tuée à Nouméa d’un coup de couteau. Son mari est jugé aux assises de la Nouvelle-Calédonie pour homicide volontaire, depuis ce lundi. Il encourt la perpétuité.

Natacha Lassauce-Cognard (Françoise Tromeur) •

Il est accusé d’avoir poignardé sa femme au niveau du cœur avec un couteau de cuisine. L’homme qui comparaît devant la justice depuis ce lundi 7 novembre a 63 ans, il est ouvrier agricole de profession. À la lecture de l’ordonnance de mise en accusation, le 12 novembre 2018, il apparaît que l’accusé est allé chercher sa femme à son travail, et qu’une dispute a éclaté. Elle portait sur sa belle-fille.

Intention de divorcer ?

Selon lui, depuis que la jeune femme était arrivée du Vietnam, elle ne participait pas aux tâches ménagères. Le couple est rentré chez lui. La victime, âgée de 51 ans, aurait dit à son mari qu’elle souhaitait divorcer… et qu’il n’avait qu’à la tuer. Une phrase que l’accusé semble avoir suivi à la lettre. Détail notable, il aurait lavé le couteau après le drame, et l’aurait remis à sa place. Les enquêteurs ne relèveront pas de psychotropes chez lui. A noter un taux d'alcoolémie de 0,48 mg par litre d'air expiré.

Entre la Calédonie et le Vietnam

Au début du procès, on apprend que, né en Nouvelle-Calédonie, l’homme a fait des allers-retours au Vietnam. Il se sera marié trois fois. Apres un divorce, il retourne au Vietnam pour se remarier, avec une nouvelle concubine. Une femme qui a déjà deux enfants. Au début, l’accusé refuse de faire venir sa belle-fille, puis il accepte.

Témoignages attendus

Les années passent et d’après le contexte décrit durant l’audience, sa femme travaille de plus en plus. La disparité financière au sein du couple se creuse. L’accusé estime que son épouse se montre de moins en moins attentionnée à son égard. Une description qui doit être approfondie dans la journée avec l’enquête de l’OPJ (l’officier de police judiciaire), le témoignage de sept personnes et la parole de trois médecins.

Le procès est prévu sur deux jours. Accusé d’homicide volontaire sur sa conjointe, le sexagénaire encourt la perpétuité. Me Laure Châtain est partie civile pour la fille et le fils de la victime. Me Olivier Mazzoli est avocat de la défense.

Compte-rendu d’audience à retrouver au journal de midi