Une marche pour réagir après la mort de deux jeunes hommes à Nouméa

Une marche symbolique a réuni environ 200 personnes ce lundi après-midi à Nouméa, de la cité Pierre-Lenquette aux environs de l'église de Montravel. L’appel a été lancé par un collectif, en réaction aux drames dans lesquels deux jeunes hommes ont perdu la vie ces dernières semaines.

Environpersonnes mobilisées pour rendre hommage à «» et «», morts à deux mois d’intervalle dans le quartier : une marche silencieuse a eu lieu ce lundi, en fin d’après-midi, au départ du commissariat de la cité Pierre-Lenquette et en direction de l'église de Montravel, quelques centaines de mètres plus loin.Parmi les participants, beaucoup d’habitants, mais aussi des personnalités religieuses et politiques. Tous se disent choqués par ces récents événements. Un quartier endeuillé, qui a choisi le blanc pour porter le deuil.Tour à tour, chacun est venu déposer une fleur là où le corps de l’un et l’autre jeune homme a été retrouvé. Le parking de la cité Pierre-Lenquette, pour Dito,, qui est mort après avoir été roué de coups , à la fin du mois d’août (vidéo de Coralie Cochin).Le faré de la maison de quartier pour Mia,ans, tué par balle il y a une semaine . Les deux affaires sont toujours sous le coup d’unejudiciaire.Deux drames de trop, répètent les habitants, qui brandissent sur leurs banderoles un message : «PLK [Pierre-Lenquette] n’est pas une morgue». En organisant cette marche, leintitulé «Jeunesse du pays : notre force, nos espoirs» voulait sensibiliser la société calédonienne et alerter toutes ses forces vives, entre autres sur la, et ledes jeunes.