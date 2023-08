Vacances scolaires : quatre écoles vandalisées à Nouméa

À peine les vacances scolaires commencées, 4 établissements scolaires de Nouméa ont été visités dans la nuit de vendredi à samedi : le groupe scolaire Courtot-Gervolino, l'ancienne école Éloi Franc, les écoles Adrienne Lomont et Petit Poucet.

Claudette Trupit (Noémie Dutertre) •

Vitres brisées, portes fracturées, vols de tablettes... Au 5ème kilomètre, dans l’enceinte du groupe scolaire Courtot-Gervolino, la porte du bureau du directeur a été forcée et 10 tablettes emportées. "Ce n’est pas la première fois que l’établissement subit des actes de vandalisme" explique Stéphane Boussemart, le directeur du groupe scolaire "Là c'est une salle de classe où il y a des tentatives d'effraction, ma boîte aux lettres a été sauvagement détériorée et ils ont pénétré dans mon bureau de direction, ils sont partis avec la valise d'Ipad et ont tenté de prendre le coffre-fort. Ça fait deux ans et demi que je suis en poste (...) c'est la première fois qu'il y a un vol de cette ampleur".

4 écoles au total

Une caméra de surveillance sera installée dès la semaine prochaine mais pas sûr que celle-ci dissuade les malfrats, selon le directeur. Trois autres écoles à Nouméa ont été vandalisées la même nuit. Il s'agit de l'ancienne école Éloi Franc, les écoles Adrienne Lomont et Petit Poucet.