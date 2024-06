VIDÉO. Crise en Nouvelle-Calédonie : le vélo, une alternative pour répondre aux difficultés de transport

L’association Droit au vélo proposait ce dimanche 16 juin un atelier d’auto-réparation de vélo, à Nouméa. Pour l’association qui promeut la place du vélo en ville, ces ateliers sont d’autant plus importants aujourd’hui, face aux difficultés de transport dues à la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie.

Remplacer un pneu crevé, un dérailleur mal en point ou encore une roue voilée… des petits soucis mécaniques qui laissent bien des cyclistes dans le désarroi. En cette période de crise en Nouvelle-Calédonie, il est encore difficile de se déplacer.

Le vélo peut être une alternative selon l’association Droit au vélo, qui promeut le moyen de transport doux en ville. Ce dimanche 16 juin, ses bénévoles proposaient un atelier d’auto-réparation, à la promenade Pierre-Vernier, à Nouméa. “C’est hyper intéressant et ça permet de se débrouiller par soi-même”, se réjouit l’une des participantes.

"On invite les gens à ressortir leurs vélos"

Aux manettes de l’atelier, des bénévoles et Tristan, animateur de Droit au vélo. Pour ces passionnés, apprendre à réparer soi-même est un vrai plus, dans ce contexte de crise. “Beaucoup de personnes ont perdu leurs moyens de locomotion et le réseau de transports en commun, il ne sera pas opérationnel avant un petit moment. Donc on invite les gens à ressortir leur vélo et on leur propose un coup de pouce pour les remettre en l’état”, explique l’animateur de l’association.

Un moment convivial autour de la petite reine, proposé régulièrement par l’association, un peu partout dans l’agglomération. Et qui permet aux cyclistes du dimanche, de repartir en toute sécurité.