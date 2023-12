VIDEO. "L'Eau vive du Pacifique", un restaurant pas comme les autres à Nouméa

C’est un restaurant qui entend servir des nourritures à la fois terrestres et célestes. A Nouméa, L’Eau vive du Pacifique, ouvert il y a près de cinquante ans, est tenue par une communauté catholique. Reportage à l'occasion de Noël.

À Noël comme les autres jours, avant chaque prise de service, une prière est adressée à Joseph, saint patron des travailleurs. Le spirituel imprègne le fonctionnement de l’Eau vive du Pacifique, qui tourne grâce à douze “travailleuses missionnaires de l’Immaculée”. Elles appartiennent à une “société de vie apostolique" nommée Donum dei, un type d'organisation catholique dont les membres ne prononcent pas de vœux.

Institution calédonienne

La communauté est présente à travers le monde par le biais de ses restaurants. Celui de Calédonie, devenu une institution locale, se dresse depuis 1977 à Nouméa, sur le littoral de N’Gea. Le mouvement est aussi actif au Vanuatu ou à Wallis et Futuna. L'Eau vive du Pacifique regroupe d'ailleurs cinq femmes originaires de Wallis et Futuna, quatre du Burkina Faso, deux du Vietnam et une du Vanuatu.