VIDÉO. "Le carnaval de Nouméa permet aux Calédoniens de se rassembler"

Le carnaval de Nouméa a été une nouvelle fois un succès, ce samedi. Des milliers de personnes ont participé. De tous âges et de toutes origines. Retour en vidéo.

Valentin Deleforterie et Claude Lindor (édité par Cécile Rubichon) •

"Quelle ambiance !", se réjouit une spectatrice qui assistait au carnaval de Nouméa pour la première fois. Musique latino, rythme océanien, country, samba, fanfare... La température est vite montée sur le bitume du centre-ville, samedi soir. Dans le cortège, des centaines de personnes. Pour les regarder, des milliers de spectateurs.

Des nouveaux et des habitués. "Les costumes sont de plus en plus beaux chaque année", ce Nouméen en est sûr. Pour lui et sa famille, l'évènement est un immanquable.

Diversité

"Le carnaval, ça permet à la Nouvelle-Calédonie de se rassembler", estime une jeune Calédonienne. “Il y a plusieurs ethnies, on voit tout le monde", ajoute la copine avec qui elle est venue. Les générations sont également toutes représentées. Une belle expression de la diversité.