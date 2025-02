Crise en Nouvelle-Calédonie : 2024, année noire pour le secteur du tourisme 

C’est une année “dramatique” pour Nouvelle-Calédonie tourisme : l’an dernier, le nombre de visiteurs internationaux a été divisé par deux, en raison des violences de mai-juin, selon les chiffres publiés par l’Isee.

Seuls 59 399 touristes et 191 528 croisiéristes ont posé le pied sur le sol calédonien en 2024, selon l'Institut de la statistique et des études économiques. Une baisse de respectivement – 53% et – 44%.

Mais c’est, bien sûr, la deuxième moitié de l’année, après les violences de mai-juin, qui a été la plus touchée avec une baisse de la fréquentation de plus de 70% par rapport à 2023. Et si la fréquentation n’est pas descendue à zéro en milieu d’année, c’est grâce aux touristes métropolitains et océaniens, qui ont “maintenu un faible flux visiteurs".

Les croisiéristes de retour

Une bonne nouvelle toutefois, selon Nouvelle-Calédonie tourisme, le secteur de la croisière a “connu une relance notable entre novembre et décembre”, soit dès la reprise des escales de paquebot, après six mois d’interruption. Le tourisme dit “aérien” redémarre beaucoup plus lentement avec une “reprise timide” à partir de décembre seulement.