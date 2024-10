La Nouvelle-Calédonie annonce la reprise des croisières à partir du 10 novembre, à Nouméa aussi

Une semaine après un premier toucher de paquebot à Lifou, Nouvelle-Calédonie Tourisme annonce le retour des croisières, cette fois-ci à Nouméa, à partir du 10 novembre.

“À partir du 10 novembre, les croisières reviennent à Nouméa, en plus de Lifou !”. Nouvelle-Calédonie tourisme n’a pas perdu de temps. À peine reçus, les représentants de la Royal Carribean cruise line et ceux de Carnival, les 23 et 24 octobre, un communiqué évoquait le feu vert donné par les deux compagnies à un retour de leurs paquebots sur la Grande terre. “Ils ont pu constater que les zones touristiques de Nouméa et de Lifou étaient sécurisées et que les prestataires locaux étaient prêts à recevoir les croisiéristes dans de bonnes conditions”, assurent les responsables de Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT).

Un paquebot attendu à Nouméa dès le 10 novembre

La décision aurait été prise à la suite d’une réunion organisée mi-octobre, avec les principaux acteurs du secteur local. Et après la reprise opérée le 18 octobre, à Lifou, avec le navire de National geographic et sa cinquantaine de passagers, “faisant office de test grandeur nature réussi”, estiment les membres de NCT.

La commercialisation des escales de Nouméa et de Lifou va donc rapidement reprendre. Premier test le 10 novembre avec un mastodonte, l’Ovation of the seas et ses plus de 4 000 voyageurs. Suivront le Westerdam de Carnival, à Lifou, et le Carnival splendor, à Nouméa, les 17 et 19 novembre.

"Si la reprise de la croisière est évidemment un enjeu économique majeur pour la Nouvelle-Calédonie, c’est aussi un symbole fort pour montrer aux touristes et aux voyagistes du monde entier notre capacité d’accueil retrouvée. C’est donc une étape clé de notre stratégie globale de rassurance et de relance touristique de la destination", indique Julie Laronde, directrice générale de NCT.

En 2023, 343 703 passagers et 118 paquebots se sont arrêtés dans nos eaux, à Nouméa et à Lifou. Des chiffres “en hausse au premier trimestre 2024, avec 120 564 passagers, poursuit Nouvelle-Calédonie Tourisme. Soit + 13 % par rapport à 2023.”