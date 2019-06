Coup de coeur pour le projet #SansTabou à Montpellier

Le projet #SansTabou primé

© CP2S Présentation de la mallette de prévention à Montpellier.

Des outils simples pour parler sexualité aux enfants

© CP2S La mallette #SansTabou du CP2S.

Des outils téléchargeables gratuitement

Ce concours international est organisé dans le cadre du dixième congrès international francophone sur l’agression sexuelle qui se déroule jusqu’à vendredi, à Montpellier. Plusieurs équipes francophones issues du monde universitaire, associatif ou hospitalier participent à l’événement. C’est le cas de la Nouvelle-Calédonie avec le CP2S, le Comité pour la promotion de la santé sexuelle. L’association, qui aborde toutes les problématiques liées à la santé sexuelle, a donc reçu le prix « Coup de coeur » du jury pour son projet « #SansTabou ». Une grande satisfaction pour Amélie Gauquelin, la directrice opérationnelle de l’association CP2S : « Ce prix Coup de coeur c’est une très belle reconnaissance du travail qu'on a fourni, de ce qu'on propose à la population calédonienne. Ce travail pourra ainsi être diffusé plus largement. C'est aussi une belle reconnaissance de la part des professionnels qui viennent de différents pays francophones. »L’outil de prévention du CP2S est le fruit d’une longue réflexion et de plusieurs années de travail. Il s’agit « d’une mallette avec plusieurs outils différents qui permettent de faire de la prévention de manière ludique », explique Amélie Gauquelin, la directrice opérationnelle de l’association CP2S. Par exemple, « des petites cartes destinées aux enfants à partir de l’âge de quatre ans, des bandes dessinées à destination des adolescents dès 14 ans, ou encore une brochure pour les parents ou même les accompagnants pour les aider à discuter de sexualité et de violences sexuelles avec les enfants. »L’objectif du CP2S est de prévenir toutes les formes de violences, notamment sexuelles, ainsi que tous les comportements inadaptés. Souvent, parler de sexualité à ses enfants n’est pas chose facile, mais « c’est important », insiste Amélie Gauquelin, qui encourage à aborder le sujet : « C’est difficile quand on est un parent de discuter de sexualité avec ses propres enfants mais c’est tout à fait normal, il ne faut pas se sentir coupable. » Et pour ceux et celles pour qui le sujet reste encore tabou, elle précise : « La brochure donne des petites pistes pour justement placer les idées. Ce qui est important c’est de ne jamais laisser un enfant dans la non information », conclut-elle.