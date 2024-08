Crise en Nouvelle-Calédonie. Le marché de Païta reprend des couleurs et joue la carte de la solidarité

Dans la commune de Païta, la population retrouve un semblant de normalité avec cette initiative de la municipalité. Un marché solidaire est ouvert les vendredi et samedi, durant tout le mois d'août. Il permet de venir en aide aux exposants locaux particulièrement touchés par la crise.

Pour aider la population très affectée par les émeutes, la mairie de Païta a ouvert la trentaine de stales de son marché municipal à tous ceux qui en ont besoin. C'est le cas de Marine Vincent-Schoo, co-gérante d'une quinquaillerie et d'un supermarché, détruits mi-mai par les émeutiers.

"Ça nous permet de reprendre une activité, qui ne sera jamais celle qu'on avait avant les événements, mais ça nous permet de proposer quelques plantes et quelques sacs de terreau qu'il nous reste de la quinquaillerie. Pour le supermarché en revanche, on n'a plus rien à proposer. Mais pour nous, en tant que gérants, ça fait un petit quelque chose en attendant les assurances et ça nous évite de broyer du noir pour essayer d'avancer."



Habitants, commerçants et associations

Pour bénéficier d’un stand, c’est simple : il suffit de contacter la mairie, voire de se présenter le jour même. "J'ai eu beaucoup d'appels, les gens sont très intéressés pour venir, rapporte Anouck Lefers, 10ème adjointe au maire de Païta. On a connu quand même des nuits et des semaines pas simples. Les gens n'osaient plus ressortir. Et là, ils sont contents de discuter à nouveau."

Depuis un mois, Mélanie Panai vend du pain et des viennoiseries pour soutenir son association et faciliter la vie des habitants. Après quelques semaines en bord de route, elle trouve ici confort et sécurité.



Soutien aux séniors

Aider, même quand il ne reste rien. Fin mai, l’Association Rencontre et soutien aux personnes âgées et handicapées a perdu son local et tout ce qu’il contenait pour améliorer le quotidien de cent vingt séniors. Sur ce stand, elle vend du linge donné par les membres et des bienfaiteurs pour racheter des jeux de société.

Soutenir et redonner de l’espoir : c’est l’esprit de ce marché solidaire proposé tous les vendredi et samedi matins, jusqu’à fin août. Et peut-être au-delà...