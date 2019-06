Une école vandalisée à Païta

La mairie porte plainte

ITW SACCAGE ECOLE PAITA

Mauvaise surprise ce lundi matin de rentrée scolaire pour les élèves et les enseignants de l’école primaire du quartier des Scheffleras à Païta. Ilsnt découvert que leur établissement avait été victimes de vandales.L’école est couverte de tags, les auteurs de ces dégradations ont volontairement endommagé le mur d'une salle de classe pour s'y introduire. Du matériel pédagogique, (cahiers, crayons et stylos), a été dérobé. Des fenêtres de la cantine ont également été brisées, mais sans que les vandales puissent y pénétrer.Un préjudice important pour la commune qui subit régulièrement ce genre de dégradations. Le maire de Païta a porté plainte et ne compte pas en rester là.« Les écoles doivent être sanctuarisées » estime Willy Gatuhau pour qui « il faut qu’on se pose les bonnes questions. J’ai compris depuis très longtemps que la réponse ne pouvait être que collective », c’est à dire venant de la commune mais aussi de la province, de la Nouvelle-Calédonie et de l’Etat.