Les jeunes de Païta graffent leur médiathèque

Mettre en valeur les jeunes talents artistiques de Païta. La mairie a mis en place une activité durant les vacances : peindre une fresque murale sous l'oeil et les conseils avisés d'un professeur.

Laisser parler la créativité des jeunes

Miser sur le travail d'équipe

C’est une activité de vacances pour apprendre à bien dessiner, à peindre et à composer une fresque. Ce vendredi, six jeunes de 7 à 14 ans ont "croqué" leurs personnages préférés, issus des mangas, des "comics" ou des dessins animés.Chaque matin pendant deux heures, les artistes en herbes apprennent les différentes techniques afin de reproduire au mieux les modèles tirés de l’imaginaire. "J'aime bien dessiner comme ça je laisse des souvenirs ici, au dock. Quand je pars, ils seront peut-être toujours là" confie Alex, un jeune passionné de dessin."Il dessine pas mal, il a un trait qui est intéressant, il travaille sur le détail. Il faut lui faire comprendre qu'un dessin il faut pas directement cibler sur des formes compliquées, il faut d'abord travailler avec des formes simples et ensuite aller dans le détail. En faisant ça, petit à petit, il arrivera à construire ses dessins pour la suite" indique Christophe Marquès, intervenant culturel.Sur le balcon de la médiathèque chaque participant dispose d’un carré de deux mètres environ, pour y peindre son personnage préféré. "Salamèche c'est un Pokémon qui est mignon et Pikachu est très connu" explique la jeune Alyzée Sarda, collégienne. La démarche recherchée est également un travail en commun, pour réaliser une peinture murale collective, et le but semble avoir été atteint. "Ça va bien ensemble car on fait tous des Pokémons. On fait un travail en groupe" conclut-elle.De nouvelles sessions à la médiathèque reprendront en août et octobre prochain. Le public visé : des graffeurs inspirés et âgés de 7 à 77 ans !