Le col de la Pirogue en voie d’être sécurisé, et ça ne passe pas inaperçu

Pour tenter de limiter les drames de la route, des travaux de sécurisation ont été engagés à Païta au niveau du col de la Pirogue. Mais ils interrogent, tant sur leur nature que sur leur durée. L’apparition d’un muret séparant les voies côté Tontouta a même radicalisé les commentaires. Oubliant que ce tronçon s’avérait le plus meurtrier de Nouvelle-Calédonie.

Bernard Lassauce et Claude Lindor (édité par Françoise Tromeur) •

Les trois kilomètres les plus meurtriers de Calédonie. A Païta, le franchissement du col de la Pirogue a donné lieu à bien des drames routiers.

On a sur la période de 2005 à 2020 près de 47 accidents, dont quinze mortels, qui ont fait vingt tués. Pour 70% des cas, ces accidents se réalisent dans le cadre de chocs frontaux. Un des objectifs des travaux était de sécuriser le col. Et en premier lieu par la mise en place d'un séparateur central. Karim Oui, directeur de la DI3T

Le créneau de dépassement supprimé sur le versant Nord

Un chantier et un séparateur de voies qui provoquent bien des commentaires. Le débat fait rage mais ces travaux de sécurisation diligentés par la Nouvelle-Calédonie offriraient toutes les garanties en cas de panne ou d’accident. Grâce à un rélargissement de la chaussée et un séparateur central amovible.

"Le séparateur central aura un certain nombre de coupures qui permettront, dans le cas de grosses perturbations, de pouvoir faire venir les secours", décrit le responsable de la DI3T, la direction des des Infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. "On note aussi un élargissement de plate-formes. Les voitures auront beaucoup plus d'espace pour rouler. Elles pourront également se récupérer. Elles pourront se mettre sur le côté en cas de panne. C'est aussi prévu pour l'entretien et pour l'intervention des secours."



600 millions

Côté Tontouta, la RT1 sera donc en deux voies séparées. En revanche, sur 90 % du versant Sud, la voie de dépassement sera maintenue. Les travaux doivent s’achever en juillet. Coût de cette opération destinée à sécuriser le col de la Pirogue : 600 millions de francs, financés par la Nouvelle-Calédonie et l'Etat.