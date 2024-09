Le collectif "Solidarité aux multiples couleurs" de Païta victime d'un cambriolage

Envolés, les stocks de denrées alimentaires récoltés patiemment par le collectif "Solidarité aux multiples couleurs Païta". Vendredi 6 septembre, le dock où était entreposée la nourriture a été visité.

Mathieu Ruiz Barraud •

Le collectif "Solidarité aux multiples couleurs Païta" ne pourra pas réaliser de distributions les deux prochaines semaines. Le collectif a été victime d'un vol dans son dock au village et les pertes sont importantes. C'est un coup dur pour les bénéficiaires de cette aide alimentaire, organisée par les habitants de la commune.

Pas de plainte

"On nous a volé du riz, des cartons de soupes, de crackers et des vêtements d'occasion, détaille Laetitia Cronsteadt, la fondatrice du collectif. On a dû prendre une décision, et annuler les tournées prévues parce qu'on ne peut pas servir correctement les familles. Mais on ne lâche rien : on va faire des opérations caddies, refaire des récoltes. Que les familles puissent tenir comme d'habitude deux à trois semaines. C'est vrai qu'on était triste, parce que c'est quand même un vol, et du temps qu'on a donné gratuitement. Les bénévoles étaient sur le terrain deux journées entières pour récolter des dons. On est positifs, et on continue parce que nos bénéficiaires de Païta ont besoin de nous."

Le collectif annonce ne pas vouloir porter plainte, car il estime que les auteurs du vol doivent aussi être des personnes dans le besoin.