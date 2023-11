Le prix du tabac augmente, la contrebande de cigarettes aussi

Face à l'augmentation des prix du tabac en Nouvelle-Calédonie, de plus en plus de personnes optent pour son importation illégale sur le territoire.

Natacha Lassauce-Cognard (Loreleï Aubry) •

La contrebande de cigarettes est un phénomène mondial qui n'épargne pas la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, à l'aéroport de la Tontouta, des opérations coups de poing sont régulièrement menées par les services de douanes. Ce jeudi, le contrôle aux rayons X suivi de la fouille d'un bagage suspect permet de trouver plus de deux kilos de tabac à rouler et de cigarettes, en provenance d'un pays asiatique. Une quantité supérieure à celle autorisée, et qui obligera le propriétaire de la valise à s'acquitter d'une amende. Si le bilan n'est pas impressionnant, les saisies du genre sont désormais régulières.

En 2023, 50 kilos de tabac saisis

Depuis le 1er janvier 2023, le prix du paquet de cigarettes le plus vendu est déjà monté à 2 350 F. Avec un taux de taxe qui devrait atteindre les 120% en 2024. Une stratégie du gouvernement pour motiver les Calédoniens à arrêter de fumer. Ce qui semble fonctionner, puisque selon les chiffres de la Régie des tabacs, la consommation a baissé de 13% au cours de l'année dernière. Mais cette augmentation régulière du tabac favorise une pratique de plus en plus organisée de la contrebande. Ainsi, ces trois dernières années, les saisies de cigarettes à l'aéroport international ont quadruplé passant de 12 kilos en 2020 à 50 kilos en 2023.

Quelles sont les règles ?

Partir à l'étranger et ramener du tabac, une pratique permettant d'échapper aux circuits de distribution ordinaire qui peut être autorisée à condition de respecter la réglementation. Voici les quantités autorisées pour chaque passager, selon les autorités :

200 g pour les cigarettes

100 g pour les cigarillos

400 g pour les cigares

250 g pour le tabac à fumer (tabac à rouler et autres tabacs).

Des quantités de tabac déclaré de plus en plus importantes

Selon le directeur opérationnel des douanes, Hervé Matho, cette pratique "dans les règles du jeu" est en expansion. "De plus en plus de personnes rentrant sur le territoire tirent profit de quelque chose de tout à fait légal qui fait qu'ils sont exonérés quand ils ont ces quantités là avec eux. (...) Mais on constate aussi une augmentation des importations déclarées de tabac [ jusqu'à cinq kilos par personne comme l'autorise la loi ] Les passagers payent alors les droits et taxes qui s'appliquent. Là aussi, on a constaté une grosse augmentation des quantités, alors qu'elles étaient anecdotiques autrefois."

Un reportage de Natacha Lassauce-Cognard et Luigi Wahmereungo-Palmieri