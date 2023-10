Païta et ses partenaires analysent l’évolution de la délinquance

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ne s’était pas réuni en session plénière depuis cinq ans, à Païta. Jeudi après-midi, il a rassemblé les représentants de la mairie, l’Etat, les instances coutumières, la justice, les forces de l’ordre et de nombreux autres acteurs sociétaux. A l’ordre du jour, l’analyse des faits de délinquance, en légère hausse globale, ou encore la signature de conventions.

Caroline Antic-Martin , Nicolas Fasquel , Françoise Tromeur •

Beaucoup de monde, pour la séance plénière du CLSPD. Païta a réuni son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, jeudi après-midi, au Dock socioculturel. Pour faire simple, c’est un outil dans l’application de la stratégie globale destinée à garantir l’ordre public à l’échelle de la commune. L’assemblée s’est penchée sur l’évolution des faits de délinquance, dans la quatrième ville du pays en nombre d’habitants. Comparé à l’année 2022, ils ont augmenté de 3 %.

Démarche partenariale

Mieux vaut une large collaboration, un maximum de coordination et l’implication d’acteurs très divers, pour réagir au phénomène, ou essayer de prévenir les actes et délits. Autour de la table et dans la salle, le maire, le grand chef du district coutumier, le haut-commissaire, le patron des gendarmes en Calédonie, le procureur et de nombreux représentants d’organisme, institution et association.

Le CLSPD, insiste la municipalité, ne s’était pas ainsi réuni depuis août 2018. Sachant qu’entre-temps, Païta s’est équipée d’une direction de la sécurité publique et d’une police municipale, tout en renforçant le centre de supervision qui gère sa vidéosurveillance. Il est désormais question de reprendre un rythme de sessions plénières annuel.

Mauvais bilan routier

Dans le détail des chiffres, les atteintes volontaires à l’intégrité physique s’avèrent en hausse de 7,76 %. En revanche, les atteintes aux biens diminuent dans la même proportion, de 7,86%. Embellie annoncée en matière de dégradations et vols de véhicules : - 26,18 %. Mais 37 faits de cambriolage en plus, dont deux sur trois ont été commis par des mineurs.

Et ce très mauvais constat sur le front de la délinquance routière. Huit accidents mortels sont survenus sur la commune depuis le 1er janvier, deux fois plus qu’en 2022. Survenus aussi bien en semaine que le week-end, ils ont entraîné neuf décès. Deux conducteurs de véhicules, quatre passagers, un motard, un piéton. Priorités identifiées afin d’inverser une telle tendance, la lutte contre les conduites addictives et la présence policière sur les routes.

Un CLSPD depuis 2006

Parmi les réponses à cette situation globale, une convention a été signée entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat. Une autre vise à prévenir et lutter contre les agressions de pompiers. Païta dispose d’un contrat local de sécurité, et d’un conseil qui le supervise, depuis 2006.

Le reportage de Caroline Antic-Martin et Nicolas Fasquel