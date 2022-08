Un dispositif spécial pour l’aéroport de Tontouta

En cette période de départ des étudiants calédoniens vers l'Hexagone, l’Etat et la CCI, Chambre de commerce et d'industrie qui gère l'aéroport international, interdisent temporairement les regroupements massifs à l’intérieur de l'aérogare.

Coralie Cochin (Jean-Louis Koroma) •

Avis aux voyageurs et aux personnes qui les accompagnent jusqu’à Tontouta : l’accès à l’aérogare est désormais limité. Si le hall, la boutique et le snack restent ouverts à tous, la partie enregistrement est limitée aux passagers et à leur plus proche famille. La mesure est entrée en application dans la nuit de lundi à mardi et elle restera valable jusqu’au 3 septembre prochain. La vente d’alcool y est également interdite pendant cette période.

Nombreux sont les accompagnateurs lors des départs d'étudiants. • ©Coralie Cochin / NC la 1ère

Le dispositif a été décidé par l’Etat et la CCI pour éviter les regroupements massifs et les débordements observés en cette période de départ des étudiants calédoniens.

Ecoutez Charly Chotard, directeur de cabinet par intérim du haussariat, au micro de Coralie Cochin. Il met notamment en cause l'absence de cellule de dégrisement au sein de l'aéroport.