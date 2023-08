Voyage dans le temps au Musée rural de Païta, inauguré ce samedi

Pas tout à fait terminé, par manque de financements, le Musée rural de Païta a tout de même ouvert. Installé sur le site de la Villa-musée, il a été inauguré ce samedi, dans le cadre du lancement du mois du patrimoine.

Lizzie Carboni et Cécile Rubichon •

La porte du Musée rural de Païta franchie, le visiteur se retrouve ailleurs. Plongé dans la vie des pionniers et de l’élevage d'antan en Nouvelle-Calédonie. Des objets, issus de collections privées ou prêtés par d'autres musées, ont permis à l'Association témoignage d'un passé de poser le décor.

Installé sur le site de la Villa-musée, il a été inauguré ce samedi. L’occasion pour l’association de fêter trente ans de partenariat avec la commune de Païta et de lancer la 30e édition du mois du patrimoine en province Sud.

Une exposition temporaire sur la culture du café

La muséographie n'a pas pu être terminée, faute de financements suffisants, mais du matériel, des photos et des textes permettent de s'imaginer à quoi ressemblaient les stations d'élevage et la vie quotidienne à l'époque des pionniers. Une exposition temporaire raconte également la culture du café. Elle sera visible trois mois.

Le Musée rural de Païta. • ©Lizzie Carboni / NC la 1ère

D'autres suivront. "On parlera de la canne à sucre, du riz, de toutes ces cultures qui existaient en Nouvelle-Calédonie et qui aujourd’hui n'existent plus ou sont marginales", promet Yves Mermoud, président de l'Association témoignage d'un passé.

Yves Mermoud au micro de Lizzie Carboni :

Les bénévoles espèrent trouver rapidement les fonds nécessaires pour finaliser le musée. Les travaux, débutés en octobre 2022, se sont terminés en mai. Ils ont été financés à 80% par la province Sud, dans le cadre du budget participatif, et à 20% par la commune de Païta. Respectivement à hauteur de 35 et 10 millions de francs.

Le Musée rural de Païta. • ©David Sigal / NC la 1ère

Samedi, des animations, des ateliers, des spectacles, des histoires contées et des causeries ont permis aux visiteurs de s'approprier les lieux.