La gendarmerie mobilisée contre la vitesse à Poya

Ce lundi à Poya, une dizaine de gendarmes étaient sur le bord de la route, radar en main. Objectif, sensibiliser les automobilistes aux comportements à risques.

Camille Mosnier (Charlotte Mestre) •

131 km/h au lieu de 70. 119 km/h au lieu de 70. En l'espace de cinq minutes, deux excès de vitesse supérieurs à 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée constatés par les gendarmes positionnés à l'entrée de la tribu de Népou. Et pour les deux automobilistes contrôlés, une rétention immédiate du permis de conduire. L'un d'eux l'admet, "on ne fait pas attention en fait. On ne va pas se mentir, on regarde jamais. Moi, j'appuie et voilà, aujourd'hui je suis là avec le gendarme." Et il sait de quoi il parle, c'est la deuxième fois en moins de quatre ans, qu'il commet un manquement au code de la route.

Quatre retraits de permis

En moins d’une heure de présence, les gendarmes relèveront dix infractions, dont quatre ont entraîné un retrait de permis. Il faut dire que les gendarmes ne se sont pas positionnés là par hasard. "C'est un lieu dangereux, explique le capitaine David Roussel, officier adjoint "sécurité routière" pour la gendarmerie. En 2014, ici, il y a eu un grave accident mortel avec plusieurs victimes. Il y a eu des aménagements de faits mais vous avez bien vu, les gens continuent à s'affranchir de la vitesse. On a même des gens qui franchissent la ligne continue pour éviter les bandes rugueuses et les ralentisseurs."

Ne pas se relâcher

Chaque jour en Province Nord, un contrôle routier comme celui-ci est effectué par les militaires. L’année dernière sur les 452 excès de vitesse sanctionnés près de la moitié excédait les 50 km/h. De quoi inciter à la vigilance selon Frédéric Bouteille, commissaire délégué de la République pour la province Nord. "On a passé une année 2023 moins catastrophique que l'année 2022. Mais le nombre d'accidents sur les routes calédoniennes est toujours très préoccupant, dramatique même. Donc il faut continuer les efforts. Ça commence à payer, ce n’est pas le moment de se relâcher. On ne se relâche pas du côté des forces de l'ordre. Il faut absolument que nos concitoyens ne se relâchent pas non plus et continuent à faire attention sur la route."

En Nouvelle-Calédonie, en 2023, 51 personnes sont mortes dans des accidents de la route. La vitesse excessive est à l’origine de six accidents mortels sur 10.