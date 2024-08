Sur la route communale de Poya, le calme est revenu ce vendredi matin

Depuis plusieurs jours, des photos des voitures caillaissées à Poya ou des vitres brisées à la barre-à-mine circulent sur les réseaux sociaux. Pour passer le tronçon de route communale, la prudence est de mise. Depuis le 13 août, les altercations entre émeutiers et forces de l'ordre continuent. Où en est la situation ce vendredi matin ?

À Poya, sur place ce vendredi matin, la circulation est revenue à la normale et le calme aussi. Mais depuis mardi, jour de commémoration du 13 mai, le tronçon de la route communale, alterne entre les moments de calmes et d'affrontements entre les émeutiers et les forces de l'ordre. Cette portion de route était occupée auparavant par un impressionnant barrage fixe, démantelé mi-juillet.

Point de mobilisation

La route, communément appelée RT1, est un point de mobilisation depuis le 13 août : plusieurs témoignages vidéos et de personnes rapportent des scènes de caillassage sur des véhicules civils. Des véhicules de gendarmerie banalisés auraient été victimes de jets de pierres. Jeudi soir, jusque tard dans la soirée, les compagnies mobiles étaient en intervention sur ce point de mobilisation pour le sécuriser.

À l’approche de la rentrée, la circulation des transports scolaires en province Nord se pose. Notamment pour les internats car les élèves doivent les rejoindre dès ce week-end. Si pour l’instant le calme semble être revenu sur ce secteur en province Nord, la prudence reste de mise.