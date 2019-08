La province Sud annonce une batterie de mesures en matière de sécurité

Sécurité en province Sud, responsable d'un commerce Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Dispositif allégé pour les commerçants

© Alix Madec / NC la 1ere L'exécutif de la province Sud a choisi un magasin route de l'Anse-Vata pour ces annonces.

Recherche de solutions à long-terme

Sécuriser les écoles et collèges

© DR Dégradations en 2018 à l'école de Saint-Michel, au Mont-Dore.

Former enseignants et directeurs

Développer la vidéo-surveillance et moderniser les polices

Au budget supplémentaire

PLAN DE SECURISATION DES COMMERCES

Route de l’Anse-Vata, à Nouméa, dans un magasin de vêtements qui a subi. «C'est juste dramatique. Les vitrines qui sont cassées, les portes qui sont éventrées..., décrit le responsable de la boutique. Ils rentrent, ils prennent, ils partent en courant, parce qu’on a une alarme reliée à un central de surveillance.»Sécuriser le local coûte. Un investissement conséquent pour lequel il devrait recevoir un coup de pouce financier de la province Sud. La collectivité a en tout cas choisi cette enseigne pour annoncer, jeudi matin, que l’aide à la sécurisation des commerces allait être à la fois élargie et simplifiéeLe dispositif date de 2018 mais selon le nouvel exécutif provincial, il s’est avéré si complexe que «très peu peu de dossiers ont pu être soutenus» :d’aide sur les cent millions inscrits au budget.Au-delà d’un soutien pécuniaire, la présidente de la province Sud évoque toutqui doit être revu. «Il faut qu’on arrive à trouver des solutions. Là, on est sur la réponse immédiate, développe Sonia Backès. Mais on a tout le travail de fond qu’on mène sur la réponse. On sait que plus de 50% des actes de délinquance sont commis par des mineurs. On accueille, à la province Sud, des personnes dans le cadre de, mais on a une capacité à tripler notre accueil. Donc on a un travail à mener avec la justice.»Autre préoccupation en matière de sécurité, celle des plus jeunes, au cœur des écoles primaires et des collèges. Depuis le 1er avril,aux personnes et au matériel ont été commises dans les établissements de la province. Enceintes, caméras ou vigiles : le deuxième vice-président de la province évoque les axes envisagés.«On travaille [à] limiter les intrusions, avec un, des clôtures des collèges, un renforcement des barreaux et des volets roulants, énumère Gil Brial. Sur certains collèges, on a également des. Et on travaille sur unede nos établissements pour que quand il y ait une intrusion, on soit prévenus.»Un plan de formation en matière de sécurité devrait être développé pour 2020 à destination des enseignants et des directeurs. Il s’ajoutera à celui mis en œuvre pour les commerçants jusqu’en 2021.Commerces, établissements scolaires mais aussi nouvelles aides pour les communes : douze auxiliaires de sécurité supplémentaires devraient être mis à la disposition des municipalités dans le Grand Nouméa. Est également annoncée une aide auet un soutien spécifique pourmunicipales.Les mesures présentées visent, selon la province Sud, à «rétablir la sécurité et protéger les Calédoniens». Elles seront intégrées au budget supplémentaire mis au vote