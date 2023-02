Province Sud : dix constats à retenir de l'enquête jeunesse

Sommeil, consommations à risques, violences… L’exécutif provincial a présenté, ce lundi, les résultats de son enquête « Bien dans mes claquettes ». Près de 3 000 élèves de Troisième du Sud ont participé à cette enquête.

Malia Noukouan avec Coralie Cochin •

Comment se porte la jeunesse de la province Sud ? Cette question est au cœur d’une enquête menée ces derniers mois auprès de 3 000 élèves de Troisième de la province Sud, baptisée "Bien dans mes claquettes". Des jeunes de 13 à 15 ans, qui se considèrent comme Océaniens dans presque un cas sur deux.

Les données de ce questionnaire anonyme, soumis aux élèves du 20 juin au 2 août 2022, ont été décryptées par l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie. L’objectif de l'exécutif est de mieux comprendre les habitudes des jeunes afin de mieux les accompagner en orientant les politiques publiques.

Quels sont les principaux enseignements de cette étude ? On fait le point en quelques chiffres.

Un jeune sur deux a subi des violences au cours des douze derniers mois

Premier fait marquant : la violence est "omniprésente autour d'eux", signale l'enquête. Au cours des douze derniers mois, près d'un jeune sur deux a été témoin de violences et un jeune sur deux dit avoir a subi des violences verbales, un sur quatre des violences physiques, un sur cinq des violences en ligne et un sur vingt des violences sexuelles.

Taux de jeunes victimes de violences parmi les élèves de 3ème de province Sud en 2022. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022

Presque un tiers ne se sent pas en sécurité

Près de 30 % des jeunes interrogés ne se sentent pas en sécurité au collège et dans leur quartier, village ou leur tribu. Dans le détail, ils sont près d'un sur dix à ne pas se sentir vraiment sécurisés chez eux, plus d'un quart dans leur tribu ou leur quartier, et presque trois sur dix au collège.

Deux adolescents sur cinq ont déjà agressé quelqu'un

Les garçons sont plus concernés par les faits de délinquance. Mais globalement, deux jeunes sur cinq déclarent avoir déjà agressé quelqu’un au moins une fois. Certains ont même déjà volé ou commis des actes de vandalisme.

C'est à Bourail que le taux de jeunes déclarant commettre souvent des vols est le plus faible (5,6 %), tandis que celui de l’IIe des Pins est le plus élevé (18,5 %). Concernant le vandalisme, c'est au Mont-Dore que le taux est le plus important (11,7 %).

Taux de jeunes auteurs de vols ou dégradations parmi les élèves de 3ème en province Sud • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022







Un tiers a consommé de l'alcool durant le mois

La consommation de cannabis baisse, mais elle reste importante : 16 %. Les jeunes fument aussi plus de tabac et consomment également plus d’alcool, soit 10 points de plus par rapport à 2019.

Durant les 30 derniers jours, un jeune sur trois a consommé de l’alcool, dont la moitié à l'occasion d'une fête ou d'une cérémonie. Un quart a fumé du tabac et un sur sept a fumé du cannabis.





Lieux de consommation d'alcool. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022







Près de la moitié des 13-15 ans utilise une cigarette électronique

L’explosion de la consommation de la cigarette électronique dans les habitudes des jeunes est aussi à relever. Ils sont 45 % à y avoir recours parmi les jeunes interrogés. C’est deux fois plus qu’il y a trois ans. Un jeune sur 10 vapote tous les jours. Ce qui interroge sur l’encadrement des ventes, pourtant interdites aux mineurs.







Age de la première utilisation d’une cigarette électronique parmi les élèves de 3ème de la province Sud en 2022. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022







Un adolescent sur quatre se lève avant 5 h du matin pour aller au collège

L'absentéisme est notable parmi les jeunes participants. Un collégien sur trois a déjà séché les cours. Ils sont 5 % à avoir manqué au moins dix demi-journées dans le mois, ce qui représente un risque de décrochage scolaire.

Le rythme est problématique pour une partie des élèves : 25 % se lèvent avant 5 heures du matin pour se rendre en cours. Presque 5 % mettent leur réveil avant 4 heures, et la majorité se lève entre 5 heures et 6 heures (54 %).

Heure de réveil par commune. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022







Plus de la moitié est angoissé par son avenir

Parmi les jeunes interrogés, plus de 53 % se déclarent angoissés par leur avenir. Un phénomène qui touche plus les filles (60 %) que les garçons (46 %). Plus de deux sur cinq ont du mal à maitriser leur colère et presque un sur trois se dispute souvent avec son entourage. Un quart dit avoir parfois envie de se faire du mal, dont 30 % pour les filles.

Plus de 50 % passent au minimum deux heures sur les réseaux sociaux

Snapchat, Instagram, TikTok... Parmi les jeunes interrogés, ils sont plus de la moitié à consacrer plus de deux heures par jour aux réseaux sociaux. Or les recommandations internationales disent que les jeunes ne doivent pas passer plus de deux heures par jour devant un écran.

Plus de huit jeunes sur dix ont leur propre smartphone.

Temps d’écrans des élèves de 3ème de la province Sud en 2022. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022







Un élève sur deux ne fait pas de sport en dehors du collège

En dehors des cours, plus de la moitié des adolescents interrogés ne souhaite pas faire d'activités. Pour ceux qui souhaitent s'occuper : un sur cinq s'intéresse aux activités artistiques, presque 12 % aux jeux de plateau ou à l'astronomie, 10 % aux activités de la paroisse et 6 % au scoutisme.

Quant aux activités physiques et sportives, seul un jeune sur deux en pratique au moins une. Seuls 5 à 10 % en font tous les jours.

Activités physiques ou sportives souhaitées. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022

Et presque les deux tiers des jeunes restent à la maison pendant les grandes vacances.

Lieux de séjour des grandes vacances des élèves de 3ème de Province Sud en 2022. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022

Plus des trois quarts sont satisfaits de leur vie

Parmi les élèves de 3ème de la province Sud, 12 % ne sont pas satisfaits de leur vie, contre presque 73 % qui le sont. Moins de la moitié des filles sont satisfaites de leur physique, contre les deux tiers des garçons, et la moitié des adolescentes seulement se sentent utiles.

Taux d’estime de soi. • ©Enquête "Bien dans mes claquettes" 2022

Une nouvelle enquête sera menée dans deux ans. Mais avant cela, la province Sud annonce qu'elle proposera dès le mois prochain, en mars, des actions concrètes. A savoir la mise en place d’un dispositif pour permettre un meilleur accès aux activités physiques, sportives et culturelles.