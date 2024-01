Province Sud : les tenues scolaires communes seraient disponibles à la commande mi-janvier et livrées en avril

Commander en ligne sa tenue commune pour la rentrée sera possible dans une quinzaine de jours. Après l’échec avec le principal délégataire du service public, la province Sud a ouvert deux marchés publics pour la confection et la vente des accessoires. Les kits seraient livrés en avril.

À la mi-janvier, la vente en ligne des tenues communes sera ouverte sur le site de la Province Sud. Les parents d’élèves pourront ainsi précommander les kits imprimés du nom de l’école de leurs enfants.

L'arrêt de la fabrication des tenues communes, l'an passé, avec le principal délégataire de service public, est la conséquence directe de ce retard de commande. De fait, la Province Sud a ouvert, en 2023, deux marchés publics pour la confection et la vente des accessoires. Un choix décisif afin d’éviter les retards de livraisons à venir. Marie-Jo Barbier, élue à la province Sud et présidente de la commission de l’enseignement l'explique : "l'entreprise Teeprint a été défaillante à compter du mois d'août 2023, il fallait prendre une décision pour poursuivre le port de la tenue commune dans les écoles, nous avons trouvé une solution alternative qui a été lancée par deux marchés."

Pas d'inquiétude pour les parents

Les deux nouveaux marchés, d'une durée de 1 an, ont été validés par les élus lors d’une séance en novembre dernier. Le premier concerne la confection des 20 000 tenues : les habits seront entièrement fabriqués au Bangladesh et les motifs, imprimés localement. Le second marché concerne la vente des tenues. Les kits seraient livrés en avril et seront composés de neuf pièces.

" Je veux dire aux parents de ne pas s'inquiéter, d'habiller leurs enfants comme d'habitude pour la rentrée de février. En avril, ils pourront se fournir en tenue commune ", rassure Marie-Jo Barbier.

Pour des informations complémentaires, il est possible de contacter la province Sud en cliquant sur le lien suivant : Formulaire de contact