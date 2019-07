Relaxe quasi-générale dans l’affaire de la carte jeunes

Une seule condamnation

© Nicolas Fasquel/NC1ère En 2017, Cynthia Ligeard, Alain Lazare et Eric Gay devant le tribunal correctionnel qui avait annulé la procédure.

Des faits qui remontent de 2011 à 2013

Ce dossier de plusieurs années de procédures finit par une relaxe quasi-générale puisque les anciens salariés de l’association Pass’Citoyen qui gérait le dispositif Carte jeunes ont été aussi relaxés, tous comme les politiques.Seule Arielle Gibert, présidente de l’association pendant quelques mois, jugée pour prise illégale d’intérêts, a été condamnée à trois mois de prison avec sursis et 100 000 francs CFP d’amende.« On s’y attendait un petit peu » réagit son avocate Maître Cécile Moresco. « Les politiques ont bénéficié de la relaxe qui avait été requise par l’avocat général à la précédente audience . Il se trouve que ma cliente n’est pas une politique. Je pense qu’il a fallu trouver aujourd’hui un bouc émissaire pour un peu sauver ce dossier. »Me Moresco qui parle de dossier « catastrophique » et « mal mené », où les politiques « ont été protégés par la justice du début jusqu’à la fin ».L’avocate estime que ce jugement n’est pas satisfaisant : « je pense qu’on ne va pas en rester là ».Les sept prévenus étaient poursuivis pour atteinte à l’égalité des candidats dans les marchés publics, prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics.L’affaire avait été soulevée en 2015, et portait sur les conditions d’attribution du marché de la carte jeune à l‘association Pass’Citoyen en 2011 et sur l’utilisation des fonds.