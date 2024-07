Crise en Nouvelle-Calédonie. Le centre médico-social de Thio "n'opèrera plus aucun soin", annonce la province Sud

Après le retrait des médecins et de la sage-femme, signalé vendredi dernier et effectif depuis lundi, c'est la fermeture pure et simple du CMS qui est annoncée, à Thio, par la province Sud. Toujours pour des questions d'insécurité.

S'il n'y avait plus ni médecin ni sage femme au dispensaire de Thio, des soins infirmiers restaient d'actualité. Ce n'est plus le cas. Un communiqué diffusé par la province Sud ce mercredi après-midi confirme la situation sanitaire difficile de la commune : "le CMS de Thio n’opèrera plus aucun soin à partir d’aujourd’hui et sera donc fermé", fait savoir la collectivité.

"Agressions envers le personnel infirmier"

En effet, "suite à des agressions envers le personnel infirmier du centre médico-social de Thio, il n’est plus possible d’assurer une permanence de soins infirmiers dans la structure". Sans le centre médico-social, les habitants devront plus que jamais dépendre de Boulouparis voire de La Foa pour leurs consultations médicales. Ou d'un appel au 15 pour les urgences.

La municipalité de la côte Est disposait d'un CMS rénové et agrandi, après d'importants travaux menés entre 2020 et 2022, pour un montant de 120 millions financés par contrat de développement entre l'Etat et la province.