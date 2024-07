INFORMATIONS PRATIQUES. Départ du Betico vers les Loyauté ce samedi, le dispensaire de Thio privé de médecin et de sage-femme dès lundi

Retour au beau temps sur tout le pays. Le Betico peut ainsi assurer ce samedi son voyage vers Maré et Lifou annulé hier, en raison du mauvais temps. Même chose pour le Seabreeze à destination de Belep. Coté santé, le centre médico-social de Thio annonce qu'il n'aura plus de sage-femme et de médecin à partir du lundi 22 juillet, en raison des problèmes de sécurité. Ce sont les informations pratiques de NC la 1ère pour ce samedi 20 juillet.

Couvre feu

La nouvelle est tombée hier. Le couvre-feu est légèrement assoupli à partir du lundi 22 juillet. Les Calédoniens pourront circuler jusqu'à 21 h au lieu de 20 h. Et prendre la route plus tôt le matin dès 5 h au lieu de 6 h, ce qui aura peut-être un effet pour étaler davantage le trafic routier et désengorger les routes le matin. La vente d'alcool reste interdite dans les commerces.

Le transport

Les bus toujours à l'arrêt

Les usagers du Raï et de Tanéo sont toujours privés de bus en Brousse et dans l'agglomération de Nouméa depuis deux mois.

Le "Betico" part vers les Loyauté avec un jour de retard

A cause de la météo, le Betico a dû décaler d'une journée son voyage prévu hier vendredi à destination des Loyauté. Voici son nouveau programme de rotation :

-samedi 20, Nouméa - Maré - Lifou (départ de Nouméa à 8 heures, arrivée prévue à Maré à midi, départ de Maré à 12h45 et arrivée prévue à Lifou à 14h45).

-dimanche 21, Lifou - Maré - Nouméa (départ de Lifou à 7 heures, arrivée prévue à Maré à 9 heures, départ de Maré à 9h45 et arrivée prévue à Nouméa à 13h45).

Départ du "Seabreeze" aujourd'hui

En raison de la météo toujours, le catamaran de la société Yalap Belep, qui dessert l'archipel, a reporté sa rotation de jeudi et vendredi, à ce samedi, avec un départ de Koumac à 14 heures (embarquement à 13 heures) pour une arrivée à Belep prévue à 18 heures. Départ de Belep dimanche à 6 heures (embarquement à 5 heures) pour une arrivée prévue à Koumac à 10 heures.

Les aides

L’Etat renforce ses aides d'urgence aux entreprises

Un mois après l’annonce de mesures de soutien économique d’urgence aux entreprises affectées par les émeutes, l’Etat renforce le dispositif. Le ministère de l'Economie et des finances l’annonce dans un communiqué. Le dispositif est également prolongé en juillet. Détails dans cet article.

Les écoles qui rouvrent

L'école Griscelli de la Vallée-du-tir reprend du service lundi 22 juillet, comme l'a annoncé la mairie de Nouméa ce vendredi. La cantine sera assurée ainsi que la garderie matin et soir, avec des horaires aménagés : de 6h45 à 7h30 et de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; de 6h45 à 7h30 et de 10h45 à 11h45 les mercredis.

Un point sur les établissements ouverts ou fermés ici.

Les internats

En raison du contexte actuel, les internats provinciaux de Hienghène et Houaïlou restent fermés jusqu'à nouvel ordre. En revanche, la province Nord annonce que l'internat de Canala accueillera les internes à partir du mercredi 24 juillet, à partir de 16 h. A Ouégoa, les internes seront de nouveau acueillis à partir de dimanche 28 juillet.

La santé

Dispensaire fermé à Ouvéa

Le dispensaire de Ouloup reste fermé à Ouvéa, après l’agression d’un médecin chez lui.

Pas de médecin et de sage-femme au dispensaire de Thio

La province Sud a annoncé qu'il n'y aurait plus de médecin et de sage-femme au Centre Médico-Social (CMS) de Thio à partir du lundi 22 juillet. Les infirmiers du dispensaire restent pour l’instant sur place de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h et dirigeront les patients vers les professionnels de santé les plus proches. Pour les consultations médicales et de sage-femme, il est conseillé aux patients de se rendre à Boulouparis ou à La Foa.

Que devient l’AMG dans le Sud ?

Depuis lundi, les règles autour de l'aide médicale gratuite ont évolué. L'annonce a été faite la semaine dernière par Sonia Backès, ces aides sont, pour le moment, suspendues faute de trésorerie. Dans les faits, cela signifie que "les professionnels de santé peuvent être amenés à refuser des patients relevant de l'aide médicale", explique la présidente de la province Sud.

Autre décision, mais qui entrera en vigueur au premier août, l'augmentation du ticket modérateur. Il passera de 10 % à 20 %. C'est la part prise en charge par l'assuré lors du payement de ses soins ou l'achat de traitement.