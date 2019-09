Les vestiboutiques Saint-Vincent-de-Paul destockent toute la semaine

Pantalon, veste, robe, chemise… La vestiboutique solidaire de la Vallée-du-Tir brade à 100 F tous les vêtements d’occasion qu’elle contient. L’aubaine s’adresse à tout le monde, elle dure jusqu’à vendredi, et ça concerne aussi celles de Ducos et de Païta (infos pratiques en encadré).

Toute la famille rhabillée Ce lundi matin, Marie-Angéline Magat a trouvé son bonheur : elle repart à La Foa avec de quoi rhabiller toute sa famille. «On peut s’habiller avec du linge qui est quand même de marque. A 100 F, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes», apprécie cette cliente de la Vallée-du-Tir. Montant de la dépense : 15 000 F.

Anti-gaspi Un tel destockage est évidement un moyen de lutter contre la vie chère. Mais pas seulement. «Ça permet aussi de faire de l’anti-gaspillage», souligne Marie-France Michel, présidente de l’antenne calédonienne, «parce qu’il faut vraiment remettre les vêtements sur le marché et grâce aux dons des Calédoniens, on peut le faire.»



A retrouver au JT, le reportage de Natacha Cognard et Patrick Nicar.





Où et quand ? • Vestiboutique Saint-Vincent-de-Paul de la Vallée-du-Tir

Au coin de la rue Unger et de la rue Calmette

Ouverte du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h45, fermée le 24 septembre • Vestiboutique Saint-Vincent-de-Paul de Ducos

Rue Fernard-Forest non loin du rond-point Forest

Ouverte mercredi, jeudi et vendredi, de 8 heures à 14 heures ; samedi, de 8 heures à midi • Vestiboutique Saint-Vincent-de-Paul de Païta

A l’arrière de la place du village, dans le pâté de maison de l’école Heinrich-Ohlen

Ouverte lundi, mercredi et vendredi, de 7h45 à midi