Des collégiens de Yaté en route pour Dubaï

Le désert à Dubaï

Un projet financé à 60 % par les parents

Une partie de la ville de Dubaï vue de la tour Burj Khalifa



Le choix de Dubaï

Surexcités, vingt-cinq élèves du collège de Yaté et cinq accompagnateurs se sont envolés ce mardi direction Dubaï. Une destination qui ravit ces jeunes calédoniens :« J’ai hâte de découvrir leurs coutumes, la plus grande tour du monde, l’identité musulmane et arabe, de voir le désert pour la première fois, des chameaux. Merci aux parents et aux professeurs » confient ces élèves qui pour certains avouent un mélange entre l’excitation et un peu d’appréhension au moment du grand voyage.Le montant du projet représente dix millions de francs CFP dont six financés par les parents, 15 % de subventions et les 25% restants par des privés.Les parents se sont beaucoup mobilisés pour financer ce voyage.« On a été critiqué beaucoup mais on a démontré qu’avec la volonté, les parents tous unis, on peut faire beaucoup de choses » confie ce père.« C’est une première pour nous, pour une petite commune. C’est un voyage pédagogique, c’est une ouverture au monde pour les enfants » renchérit cette mère de famille.D’autres parlent de la fierté d’avoir accompagné ce projet depuis 2017 et tous voient partir leurs enfants avec joie.Les élèves sont notamment accompagnés de leur professeur d’histoire-géographie qui revient sur le choix de Dubaï.« On retrouve Dubaï sur plusieurs thématiques de géographie, en sciences également. Donc là, c’était l’occasion de faire découvrir à nos élèves tous les thèmes de l’urbanisation, de la métropolisation, de la mondialisation, mais également des innovations technologiques et de la culture arabo-musulmane » explique Patrice Fesselier-Soerip. « Les élèves vont être confrontés directement aux thématiques et au vocabulaire de géographie et tout au long du séjour, tous les jours, ils vont devoir répondre à des questions, prendre des photos, analyser, interpréter. Plutôt que de faire dans un manuel, ils vont le vivre, le ressentir et le faire ».Patrice Fesselier-Soerip souhaite sensibiliser ses élèves à une démarche citoyenne et montrer en situation les réalités de cette ville hors norme.Il est au micro de Martine NolletLe retour est prévu le 17 octobre et une exposition sera inaugurée sur le projet le 21 novembre au collège de Yaté.