La mairie de Yaté planche sur un plan d'actions contre les faits de délinquance

Ce jeudi 25 mai à Yaté, une réunion publique a rassemblé coutumiers, pompiers et habitants de la région, tous déterminés à dénoncer le saccage survenu le jeudi 18 mai 2023 du centre de secours de la commune et d'un véhicule de secours à la personne. La réunion qui était organisée par le maire de la commune a permis de discuter d'un plan d'actions pour prévenir d'éventuels futurs faits de délinquance.

Dave Wahéo Hnasson et David Sigal (Stéphanie Chenais) •

Autour des pompiers de la commune, des coutumiers de la tribu d'Unia, de Waho et de Goro. Tous ont condamné le saccage de la caserne de pompiers et appellent les familles et les clans à dénoncer le ou les coupables."Si on trouve la personne, il faut le signaler, nous dans les tribus on fait ça, explique Emmanuel Térébo, chef de clan à la tribu d'Unia. Il faut condamner la personne, parce que ce n'est pas des trucs à faire." Dans un élan de solidarité, les services de la mairie sont restés fermés pour marquer leur indignation face à ces actes.

Lors de cette réunion publique, un plan d'actions a été élaboré avec l'équipe municipale. • ©NC La 1ère

Une population vieillissante

En perdant le seul véhicule de secours à la personne de la commune, beaucoup s'inquiètent maintenant du sort réservé à la population en cas d'urgence. "Si un accident se passe là, tout près à 100 mètres, comment on fait ? Est-ce qu'il faut appeler la mine, où il y a des pompiers, ou le Mont-Dore ? La personne a le temps de mourir", assure Jean-Claude Térébo, habitant de la tribu d'Unia. "Ça me fait mal de penser qu'on ne pourra plus se servir de ce véhicule pour aider nos populations, aider nos pépés et mémés. Parce que sur Unia, on a une population vieillissante", ajoute Sandrine Atinoua, habitante d'Unia.

Une clôture et des caméras

Selon la mairie, la sécurité civile devrait apporter une aide logistique aux pompiers de Yaté. Lors de cette réunion publique, un plan d'actions a été élaboré avec l'équipe municipale. "On a décidé de mettre en place une clôture autour du batiment communal et celui des pompiers. Et aussi de mettre des caméras sur les bâtiments publics, les écoles, la mairie, le marché communal... Il faut aussi surtout réfléchir sur l'humain, donc continuer le travail avec les coutumiers", précise Eliane Atiti, 1ère adjointe au maire de Yaté.

Selon nos informations, la gendarmerie de Yaté poursuit actuellement ses investigations pour retrouver les auteurs du saccage.

Le reportage de Dave Wahéo Hnasson et David Sigal :