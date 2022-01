Qu’advient-il des anciens commerces du Quai Ferry?

Alors qu’un nouveau complexe a vu le jour du côté du Quai Ferry à Nouméa depuis novembre dernier, les anciens commerces présents sur site ont été transformés en espace associatif. Ils vont prendre place au 6e Km, près du complexe Melissa Delaleuve. Le futur local sera mis à disposition des associations du quartier.

Cédrick Wakahugnème •

Les anciens commerces du Quai Ferry ont été transformés en espace associatif, et ont pris place au 6e Km. Des travaux qui ont débuté en décembre dernier. Le module de plus de 130 m2, va s’installer près du complexe Melissa Delaleuve et sera mis à disposition des associations du quartier.

Lien intergénérationnel dynamique

Un projet qui prend forme aujourd’hui mais qui date de 2015, en lien avec les associations du quartier, via les conseils de quartiers du Nord-Est de Nouméa. "Il est en cours de remise en état. Le résultat devrait être intéressant notamment pour les habitants du quartier et ça devrait créer un lien intergénérationnel dynamique", précise Agnès Lettelier, chef du service de Développement de proximité.

La mairie de Nouméa souhaite donner une seconde vie à ses anciens commerces du Quai Ferry. Un projet novateur, de près de 20 millions de francs CFP, qui permettra également aux associations du quartier d’être actrices dans la gestion de l’édifice. Reste à préciser les contours de son utilisation.

"Il y a une salle qui sera sans doute plus dédiée aux activités socio-sportives. À l’époque, il y avait un projet de développer des séances de boxes. Et une autre salle, plus sur des activités d’échanges, de jeux et de partage", poursuit Agnès Lettelier.

Les travaux devraient se poursuivre pendant ce mois de janvier. L’espace associatif devrait être livré dans le courant du mois de février.