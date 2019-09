Quand les loisirs s’adaptent au handicap

© Natacha Cognard

Faciliter l’intégration

L’importance de prendre tôt en charge le handicap

JOURNEE MONDIALE SOURDS AQUARIUM

Au parc forestier dimanche

C’est une visite guidée pas tout à fait comme les autres. La majorité de ces enfants sont sourds et découvrent pour la première fois l’Aquarium des lagons à Nouméa.Justine Dernis, elle, apprécie tout particulièrement la faune qui peuple la mangrove. Dotée d’un implant cochléaire à chaque oreille, cette enfant de deux ans perçoit les sons en stéréophonie.« Le problème de surdité qu’ils ont, c’est génétique. On avait un risque sur quatre que notre enfant naisse sourd. Çà s’est passé pour Paul, çà s’est passé pour Justine » explique Thomas Dernis, le père de Justine. « Ce n’est pas un parcours du combattant, il faut faire ce qu’il faut pour nos enfants, et on le fait avec coeur et avec force ». L’association pour la surdité ou APS organise cette visite pour faciliter l’intégration des sourds dans la société.Ces personnes en situation de handicap n’osent souvent pas franchir les portes des établissements publics de crainte de se retrouver seul sans assistance.C’est pourquoi cette visite est animée par des spécialistes de la langue des signes et de la langue française parlée complétée ou LPC.Pour les responsables de l’APS, difficile de recenser le nombre de sourds en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, les besoins de cette population restent importants notamment en Province Nord et sur les îles Loyauté.D’où l’importance de se rapprocher du milieu médical en cas de doute ou de questionnement.« La moindre question qu’on peut se poser, n’hésitez pas surtout, les parents, à vous orienter vers un médecin, vers un spécialiste ORL par exemple ; et ne tardez pas car plus c’est pris en charge tôt, plus on pourra les rendre autonomes dans leur vie sociale, professionnelle, ou scolaire » insiste Erika Nicholls, président de l’APS.Fêtée ce 28 septembre, la journée mondiale des sourds permet de sensibiliser la population au handicap, afin que ces jeunes puissent vivre comme tous les autres enfants de leur âge.Toujours dans le cadre de la journée mondiale des sourds de samedi, le parc forestier proposait ce dimanche un atelier nourrissage adapté. Cagous, corbeaux ou encore lémuriens, les spécificités des animaux ont été passées en revue. Aux côtés des soigneurs, un interprète traduisait toutes les explications.