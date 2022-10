Quelques plans lugubres pour se laisser hanter par Halloween en Calédonie

Un week-end de quatre jours et Halloween au milieu. Des maisons hantées au lâcher de chouettes effraies, levons le voile obscur sur les douces atrocités qui s’offrent aux inconditionnels de la fête en Nouvelle-Calédonie.

Françoise Tromeur •

Voilà quelques jours qu’on est entré dans le vif du sujet. Au-delà des bonbons et costumes commercialisés par milliers, place aux concours de déguisements monstrueux, aux visites des quelques maisons décorées, aux écoliers déguisés à la veille du week-end. Avec une mention spéciale pour le spectacle asséné ce vendredi soir, aux grottes de Koumac. Sauf que le cauchemar des anti-Halloween ne fait que commencer. En ce pont de la Toussaint, une nuée d’animations va s’abattre sur les petits et grands amis des créatures de la nuit. Tour d’horizon.

Les particuliers qui font flipper

Année après année, du moins quand une pandémie ne vient pas gâcher la fête, ils répondent présents, sur fonds de hurlements. Qui ? Les quelque Calédoniens qui se font une mission de décorer leur maison à cette occasion.

A Nouméa, rue du Pasteur-Bénignus située à l’Anse-Vata, les époux Martin sont prêts à effrayer, dimanche et lundi, de 18 heures à 22 heures.



Au Mont-Dore, Anne-Marie Wostrowski a dégainé clowns, squelettes et sorcières. Encore à découvrir au Vallon-Dore, 108 rue des Horizons, lundi 31 octobre, de 18h30 à 20h30.

Abonnés aux étincelles de Noël, le Refuge de Koutio s’y est mis lui aussi. A Dumbéa, Sylvain et Sébastien Gauchet-Limousin marquent Halloween jusqu’au mercredi 2 novembre, de 19 heures à 21 heures, et ça se passe dans l’impasse, au 22 rue Jules-Romains.

Les municipalités qui s’amusent à terroriser

A Dumbéa, ce samedi de 9 heures à 16 heures, portes ouvertes de Halloween au centre aquatique. Attendez-vous à une entrée gratuite et des activités tout au long de la journée, pour les enfants comme les adultes (relais par équipe, parcours aquatique, baptême de plongée, challenge va’a, Aqua gym, Aqua Palm, Aqua bike et... concours de déguisement !).

Toujours à Dumbéa, au projet Micro-folie du cinéma de Dumbéa, découverte d'œuvres effrayantes et maquillage (mais c'était sur inscription).

A La Foa, ce samedi de 13h30 à 17 heures, le parc Soury-Lavergne se métamorphose en terrain de maison hantée, jeux et goûter. Une initiative de la mairie et du comité des fêtes.

Au Mont-Dore, lundi 31 octobre, de 17 heures à 21 heures, Halloween va s'abattre sur le parc Bloc de Plum, proche des Piroguiers et des écoles (concours de déguisements, chasse aux bonbons, et même feu d’artifice à 20 h30, sous réserve des conditions météo, on se rappelle qu'il a ainsi dû être annulé pour le 14-Juillet). Navettes à disposition mais gare aux restrictions de circulation.

Les commerçants qui ont le goût du (faux) sang

Si la galerie Kenu-In de Dumbéa a reconduit son rendez-vous dès ce mercredi, ça n'est pas fini. Halloween donne lieu à des animations :

au centre commercial les Quais de Nouméa ce samedi, de 8 heures à 17 heures, et dimanche, de 8 heures à midi.

à la galerie Palm beach de l'Anse-Vata, ce samedi, de 13 heures à 17 heures.

aux Halles de Magenta, ce samedi et lundi 31, de 9 heures à 11h30 et de 13h30 à 17 heures.

au cinéma de Nouméa, qui organise un événement Halloween samedi soir et une Halloween party dimanche, à partir de 14h10.

au cinéma de Dumbéa, qui a concocté un marathon de films d'horreur Halloween, lundi 31 octobre, à partir de 18 heures (interdit aux moins de douze ans). Mais aussi animations de Halloween pour les enfants, lundi 31 dans l'après-midi, puis mardi 1er novembre.

Au Creipac, à Nouville, le temps d'une "effroyable soirée" destinée aux plus jeunes à partir de six ans et jusqu'à dix-huit ans, ce samedi, de 17 heures à 21 heures (complet).

Au parc du Ouen Toro, avec une chasse aux bonbons proposée par une société événementielle ce samedi, de 15 heures à 18h30 (complet).

En mode nature "morte"

Ambiance lugubre, à Bourail dans le Domaine de Deva, ce samedi à partir de 16 heures. Halloween party pour le plus petits, à partir de trois ans (les places étaient comptées) et traversée de la forêt hantée proposée sur un long kilomètre de 19 heures à 21 heures. N'oubliez pas vos lampes ! , de 19 heures à 21 heures.

Le parc provincial des Grandes fougères passe en mode Halloween de jolie façon, lundi 31 octobre, à partir de 17 heures. Les agents du parc forestier vont d'abord présenter la chouette effraie, espèce peut-être effrayante mais assurément protégée, avant d'en relâcher ! Conte à 18 heures et distribution de bonbons à 18h45 clôtureront l'événement.

Lundi 31 octobre, à partir de 18h30, ambiance sorcières, citrouilles et compagnie au golf de Tina. Le club Convergence organise une course d’orientation "halloweenesque", de nuit et déguisée, pour les cinq-quatorze ans (c'était sur inscription).

Autres désastres

Au Mont-Dore, à l'office de tourisme Destination Grand Sud, chasse aux toiles d'araignée ce samedi, de 8h30 à 15 heures.

