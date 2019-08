Un questionnaire santé adressé aux scolaires

baromètre santé 2019 : interview d'un élève Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Elodie Mania Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Le programme est porté par l’Agence Sanitaire et Sociale. Cette enquête de santé s'adresse aux 4 326 élèves de 214 classes tirées au sort. Cette enquête porte sur l'ensemble du pays.A Nouméa, ce mercredi, au lycée Escoffier, quinze élèves de bac professionnel de cuisine ont répondu aux questions, chacun une tablette numérique à la main, durant 30 à 40 minutes chrono.Les thématiques abordées au cours de ce questionnaire sont variées : violences, drogues, sexualité ou encore vie familiale, soit une centaine de questions. Et leurs réponses resteront anonymes.En plus des caractéristiques socio-démographiques des jeunes interrogés, le questionnaire traite de dix thèmes de santé :état de santé et accès au soin, environnement familiale et vie scolaire, santé bucco-dentaire, alimentation, activité physique et sédentarité, addictions et consommations de substances psychoactives, violence et conduite à risque de véhicule à moteur, comportements sexuels, santé mentale, et la perception du risque environnemental.Cette enquête est appelée à se renouveler tous les cinq ans dans le but d’ajuster la prévention et d’affiner les politiques destinées aux plus jeunes. Elodie Mania, responsable du programme baromètre santé.Aux îles Loyauté, le taux de participation volontaire y est record. Il avoisine les 89% ce qui correspond à près de 640 élèves. En province Nord et en province Sud, l'enquête se poursuit jusqu’à la fin du mois de septembre. Les résultats seront analysés puis rendus publiques à l’horizon 2020.