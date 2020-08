Rachat de Vale NC : une mobilisation réussie pour les coutumiers du Sud

Plus de 3000 manifestants pour les organisateurs et plus de 700 pour les Renseignements généraux. Les coutumiers du Sud en attendaient 2000, pour eux, l'appel a été entendu. Une marche contre le rachat de Vale NC par New Century Resources et en faveur d'une Usine pays.

Alix Madec/Bernard Lassauce/Phillippe Kuntzmann (Medriko Peteisi) •