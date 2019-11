« Rame pour la vie », c'est le slogan porté par le club de pirogue Tuhaa Pae Va’a. Environ 300 personnes, débutants et confirmés se sont réunis ce dimanche à la Côte blanche à Nouméa. Objectif : découvrir la discipline, tout en récoltant des fonds pour la ligue contre le cancer.

Alix Madec, Lizzie Carboni et Laura Schintu (CM) •

C'est quelque peu essoufflées mais avec un grand sourire aux lèvres que Carine et Christelle terminent leur initiation au Va’a en baie de Sainte-Marie. A la descente du V6 dans lequel les deux amies ont pris place, le retour sur l’expérience est pour le moins positif.« On a ressenti l’intensité, la force du groupe, on allait vraiment vite, la force d’équipe quoi ! C’était magnifique, génial ! »L’occasion de réunir autour d’une cause chère à Marielle : la lutte contre le cancer. Cette passionnée de la pratique depuis une dizaine d’années a été diagnostiquée avec un cancer du sein il y a cinq ans. Une maladie qu’elle a combattue en oscillant entre de lourds traitements et des moments de bonheur à bord des pirogues.Une jolie rencontre qui aura permis de mobiliser autour d’une cause importante. Chaque année en Nouvelle-Calédonie, cent cinquante cas de cancer du sein sont détectés.En tout 450 000 francs ont été récoltés durant cette journée. Ils seront entièrement reversés à la ligue contre le cancer. D’autres projets sont en préparation pour 2020.