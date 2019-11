Recensement 2019 : la phase de collecte est terminée

Françoise Tromeur •

Les premiers résultats du recensement 2019 «seront diffusés avant fin novembre» et ils concerneront la population légale : c'est ce qu'annoncent l' Insee et l' Isee . Les deux instituts précisent que «l'opération se poursuit par la saisie et le traitement des informations collectées». Ils remercient au passage «l'ensemble de la population qui a accepté de répondre aux agents recenseurs». Pour les résultats détaillés de ce recensement qui s'est achevé le mois dernier, il faudra attendre le milieu d'année prochaine.