Le recensement 2019 s’achève

Contrôles et saisie

Deux étapes dans la livraison des données

La Calédonie a été découpée en districts pour ce recensement.

Tous les cinq ans

«La collecte s’achève aujourd’hui», confirme ce lundi Christine Raoul, chef de mission pour l’ Insee , l’Institut national de la statistique et des études économiques. «Les documents rentrent, après une semaine de prolongation qui a donné des résultats.»Vous n’avez pas rencontré l’un des quelque 800 agents recenseurs ? Vous vous demandez quand seront livrés les résultats ?Sans même évoquer la fameuse et nouvelle, les anecdotes et interrogations publiées sur la page Facebook Isee NC rappellent les difficultés rencontrées. L'opération, elle, en est au stade des contrôles. «Ils vont commencer en fin de semaine, jusqu’à la fin du mois», pose selon Christine Raoul.Par ailleurs, «il y a une phase de saisie des documents», qui a elle aussi débuté. «C’est à l’issue de cette saisie qu’on aura les chiffres», poursuit la chef de mission en rappelant : «Il y a deux étapes dans la livraison de données. Le calcul des populations légales, c’est-dire le décompte des bulletins qu’on a récupérés. Et une deuxième phase qui est la codification des réponses aux questions.»Le recensement est organisé tous les cinq ans. Le dernier a donc eu lieu en 2014, la Calédonie comptait alors 268 767 habitants. Le coût de l'opération est estimé à 295 millions CFP, financé par l'Etat avec le soutien et la logistique des services provinciaux, des communes, des associations et des coutumiers.