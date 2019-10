Le recensement prolongé d’une semaine

Une décision assez courante selon l’INSEE

© Sheïma Riahi Une enquêtrice dans un squat en septembre dernier

90 % de la population déjà recensée

RECENSEMENT DANS LES SQUATS

La décision a été annoncée ce matin, alors que le recensement aurait du prendre fin ce lundi.« Le recensement était prévu sur une durée de quatre semaines. C’est une durée un peu courte. Même en Métropole, cette durée est systématiquement prolongée d’au moins une semaine, voire plus dans les plus grandes villes » concède Bertrand Oddo, chef de mission à l’INSEE.Depuis 1983 au moins, les recensements ont toujours été prolongés en Nouvelle-Calédonie explique l’INSEE.Neuf Calédoniens sur dix ont déjà été recensés affirme l’Institut, « mais on a quelques petites zones dans lesquelles on sait, et on les a parfaitement repérées, qu’on n’est pas encore à 90 %. Donc on est sur des opérations de redéploiement d’agents recenseurs, des opérations coup de poing. Et à partir du milieu de la semaine, ou de la fin de la semaine, on va donner un numéro pour qu’on puisse nous contacter si on a été oublié ».Dans le cas d’un oublié signalé, l’INSEE vérifiera si effectivement la personne concernée n’a pas été recensée et enverra le cas échéant un agent recenseur à son domicile.