Record de chaleur : 47,3 degrés enregistrés à Sydney

© Twitter / Steph Harris Il fait si chaud en Australie que les routes fondent.

C’était la journée la plus chaude à Sydney depuis 1939… La température de 47,3 degrés a été atteinte hier en milieu d’après-midi. Des matchs du tournoi de la plus grande ville d’Australie ont dû être reportés en raison de la chaleur. Des coupures de courant sont survenues : des milliers de personnes ont ainsi été privées d’électricité ce week-end en Nouvelle-Galles-du-Sud dont 3000 rien qu’à Sydney. Et plus d’une centaine de personnes ont dû être hospitalisées après avoir été prises de malaise.Il fait si chaud que le bitume fond par endroits sur les routes. Une fente sur 10 kilomètres sur une autoroute a par exemple ralenti la circulation dans la zone de Melbourne. Des incendies se sont déclarés en Australie méridionale, en Nouvelle-Galles-du Sud et dans le Victoria. Les flammes ont parfois frôlé des maisons, comme dans la banlieue sud de Melbourne où des habitants ont dû se résigner à prendre la fuite. 8000 hectares de terres agricoles ont été ravagés près d’Adélaïde.De nombreux records météorologiques notamment de chaleur avaient déjà été pulvérisés entre décembre 2016 et février 2017. Et l’hiver dernier, entre juin et septembre, a été particulièrement sec. Selon le bureau de la météorologie, la température aurait augmenté de 1 degré celsius sur l’île-continent depuis 1910.