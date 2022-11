Semaines de réduction des déchets : où vendre, donner et troquer des vêtements ?

Au fil des mois et des années, de nombreux vêtements s’entassent dans nos placards. Certains n'en sortent presque plus et finissent à la poubelle. C'est la problématique soulevée dans le cadre des Semaines de réduction des déchets en province Sud qui se tiennent jusqu'au 29 novembre. Pourtant, de multiples adresses reprennent bien volontiers les affaires en bon état. Tour d’horizon non exhaustif.

Sophie Boltz •

Onze kilos. Selon des estimations, c’est le poids des déchets textiles qu’un Européen jette chaque année. Un chiffre non négligeable. Tant et si bien que la thématique du textile a été retenue cette année dans le cadre des Semaines de réduction des déchets en province Sud qui se déroulent jusqu’au 29 novembre. Parmi ces déchets, les vêtements comptent pour beaucoup. Mais que faire des habits délaissés alors qu'ils sont encore en bon état ? Il y a plusieurs alternatives.

Les vide-greniers

Pour se débarrasser de ses affaires devenues encombrantes, pourquoi ne pas réserver un stand sur un vide-greniers? À condition bien sûr d’être matinal. À Nouméa, celui de la place des Cocotiers est bien connu. Il y a aussi celui de la rue Gargon, à la Vallée-des-Colons, dont les fonds recueillis sont destinés à une association caritative. Sans oublier le rendez-vous de la SLN à Doniambo.

À Païta, se trouve le vide-greniers du Gratuit sur le parking de l’Arène du Sud. Le prochain se déroule ce dimanche et il est encore possible de réserver un stand sur eticket.nc. Autre adresse : la foire aux affaires du Pont-des-Français, au Mont-Dore, présente le dimanche matin. Pour connaître les dates des prochains vide-greniers, on peut consulter la page Facebook Vide-greniers et marchés en Nouvelle-Calédonie.

Les friperies

On peut aussi vendre ses vêtements à une friperie comme La Funky fripe au centre-ville de Nouméa, Belle et rebelle et Sans chichi friperie chic à la Vallée-des-Colons. La boutique Telle mère telle fille dans le Haut-Magenta propose aussi de dépôt-vente. Quelques boutiques reprennent les vêtements pour bébés et enfants comme Bidibouille au 7e-Km. S'ajoutent à la liste, la Fripe family au Mont-Dore et à Koné, Friperie Koné.

Les associations

Plusieurs structures caritatives acceptent les dons. Parmi celles-ci, les boutiques solidaires de la Croix-rouge situées à Nouméa, au centre-ville et à Montravel, mais aussi au Mont-Dore, à Païta et à Koné. Celles du Secours catholique à Nouméa mais aussi à Maré, Ouvéa, La Foa et Bourail. C’est aussi le cas de la société Saint-Vincent-de-Paul et de la Ressourcerie au centre-ville.

Le troc

L'échange est aussi une solution. La boutique Mes Troquetteries propose d'échanger des vêtements et accessoires, pour femmes et enfants. Elle vient d’ouvrir à Nouméa, au Mont-Coffyn, avec un système de points et d’abonnement inspiré des pays anglo-saxons. Les amateurs de troc s'organisent sur la toile, notamment par le biais de pages Facebook.

Emilie, fondatrice de Mes Troquetteries, explique l'impact de ce concept au micro de Julie Straboni

Sur Internet

Inutile de présenter annonces.nc, l'incontournable site de revente en ligne entre particuliers. Il est aussi possible de vendre des habits à des plateformes spécialisées dans la seconde main qui les revendent par la suite à des particuliers. C’est le cas de l’application Le Trico destinée aux adultes, et des sites internet comme ile-o-pepites.nc pour les bébés et les enfants et fripaddictnc pour les femmes. Autre adresse : levestiaire.nc, un vide-dressing de luxe pour tous.

Quand le petit dernier a grandi et que sa tenue scolaire ne lui va plus, on peut se tourner vers le groupe privé Facebook Donne/échange/vente tenues communes. Comme son nom l’indique, il permet de donner ou d’échanger ou de vendre polos et polaires obligatoires à l’école en province Sud.

Des animations ce samedi à Boulouparis

Les Semaines de réduction des déchets s'installent à Boulouparis ce samedi 5 novembre de 13 heures à 17 heures sur le parking de l'Église. Au programme notamment : un vide-greniers, une initiation à la couture, du tressage de paniers, un atelier compostage, une démonstration de lombri-compostage et une fabrication de produits ménagers. Pour participer, il faut s'inscrire à la mairie au 35 17 06.

