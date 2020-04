Rentrée le 4 mai à l'université

Quelques heures après l'annonce du déconfinement gradué entre le 20 avril et le 3 mai, l'université de Nouvelle-Calédonie donnait elle aussi le signal de la reprise... progressive ! Les cours à distance se poursuivront encore deux semaines.

F.T. •

Reprise des cours physiques le 4 mai

Période préparatoire du 20 au 27 avril

Accès restreint dans l'intervalle

Adaptations ?

Aide sociale exceptionnelle

Jeudi après-midi, la sortie du confinement généralisé était détaillée par le président du gouvernement et le haut-commissaire. Le soir venu, l'université embrayait pour annoncer la reprise des cours «en présentiel» à partir du lundi 4 mai, sur le campus de Nouville comme sur celui de Baco, à Koné. Avant cette date, les enseignements sont maintenus à distance.«Afin de garantir dans les meilleures conditions possibles la reprise des activités de l’université, une période de sauvegarde d’une semaine est organisée à compter du lundi 20 avril», précise l'UNC, «afin de permettre la remise en service des campus (nettoyage du site, désinfection des bureaux et des salles d’enseignement, adaptation des espaces aux mesures de distanciation sociale, etc.) et des services proposés aux usagers et personnels (restauration, BU, etc.).»Cette période va durer une semaine, jusqu'au 27 avril. Dans l'intervalle, la plupart des personnels administratifs resteront en télétravail ou en autorisation exceptionnelle d'absence. Le campus ne sera accessible qu'au président, aux vice-présidents, aux membres de la cellule de veille et de crise, aux personnels de la Depil (direction de l'Equipement, de la prévention, de l'immobilier et logistique) et à certains salariés de la DNSI (direction du Numérique et des systèmes d'information).Une réunion aura lieu le 24 avril pour préciser les éventuelles adaptations des formations, lorsqu'elles sont nécessaires, qu’il s’agisse du calendrier, des programmes d'enseignement, des évaluations ou encore des stages.Un dispositif exceptionnel d'aide sociale sera proposé aux étudiantes et étudiants, signale encore l'UNC, pour tenir compte des conséquences de la crise dans leur vie quotidienne.Précisions à retrouver sur le site de l'université