Rentrée : les internes de Do Kamo retrouvent leurs chambres

Après quatre semaines de confinement et une semaine de vacances, les internes de Do Kamo ont retrouvé ce dimanche le chemin de leurs chambres. A Nouméa, mais aussi dans le Nord où la rentrée est maintenue malgré les fortes pluies qui ont perturbé la circulation aujourd'hui.

William Lecren et Philippe Kuntzmann (S.C.) •

104 filles et 72 garçons sont de retour à l'internat de Do Kamo, à la Vallée-des-Colons, ce dimanche soir. "Les surveillants sont déjà sur place, nous les accueillons dans de bonnes conditions. Toujours avec des gestes barrières à respecter, surtout le lavage des mains qui est obligatoire à chaque entrée de chaque dortoir de chaque internat", détaille Pierre Lacapas, directeur de l'internat du lycée Do Kamo. Tout est prêt pour la rentrée demain.

Les réactions des élèves, des parents et de Pierre Lacapas, le directeur de l'internat du lycée Do Kamo, au micro de William Lecren et Philippe Kuntzmann :

Planter des légumes pendant le confinement

Le lycée nouméen avait reçu pendant le confinement une trentaine de sans-abri. Pendant ce temps d'accueil, les résidents ont réaménagé l'extérieur de l'internat et planté toutes sortes de légumes. Une entreprise de nettoyage est passée entre-temps.

©William Lecren

Les internats ouverts dans le Nord

De même, la province Nord a confirmé aujourd'hui que l'ensemble des internats est dans la capacité d'accueillir les jeunes dans de bonnes conditions pour cette rentrée, malgré les fortes pluies de samedi.