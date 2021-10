Rentrée par demi-groupes : des centres de loisirs pour accueillir les enfants

C'est un vrai casse-tête pour certains parents. Que faire des enfants accueillis en demi-groupes dans les écoles quand on travaille ? Dans les communes du grand Nouméa, la rentrée est prévue lundi, la province Sud a autorisé plusieurs centres d'accueil à Nouméa, à Dumbéa et au Mont-Dore.

Stéphanie Chenais •

Certains centres ont déjà pris les devants et communiqué auprès de leurs publics. Des associations de loisirs organisent la semaine prochaine des accueils les enfants qui ne seront pas à l'école, en fonction des demi-groupes. Des accueils payants.

"À l’approche de la réouverture des établissements scolaires du primaire le lundi 25 octobre, et au regard des conditions de cette rentrée adaptée qui se déroulera par demi-groupe, la province Sud, en étroite collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, les communes ainsi que les associations socio-éducatives volontaires, a souhaité accompagner les parents et leurs enfants pour répondre à leurs besoins et envisager cette rentrée en toute sérénité", détaille la province Sud. Tous les enfants scolarisés à partir de 3 ans sont concernés.

Neuf centres de loisirs sur Nouméa et le Grand Nouméa sont ouverts à compter du lundi 25 octobre 2021. Il faut les contacter directement pour inscrire les enfants.



Ces différents centres répondront aux exigences réglementaires et sanitaires liées à la Covid-19 (gestes barrières, port du masque, distanciation, adaptation des espaces, sens de circulation). En fonction de l’évolution des conditions sanitaires et de l’accueil dans les écoles, ce dispositif pourra être prolongé ou reconduit.