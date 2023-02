Rentrée scolaire 2023 : mais qu'en était-il avant ?

Les vacances, c’est bel et bien fini ! Ce lundi ils et elles sont au total près de 63 000 à regagner ou découvrir les chemins de l’école. Ajoutés à cet effectif, les 4 700 enseignants chargés de leur transmettre les savoirs nécessaires à la vie. Si pour la majeur partie d’entre eux l’école représente la meilleure perpective du futur, pour d’autres, elle représente des souvenirs.

Coralie Cochin avec Jean-Louis Koroma •

Quels souvenirs gardent nos anciens de l’école ? C’est aussi une question qui se pose en ces heures de rentrée. Coralie Cochin s’est intéressée à la question. Dans sa quête, elle a rencontré des personnes d’un certain âge. Celles-ci ont accepté de lui faire part de quelques-uns de leur souvenirs. On s’imaginait une école à la discipline assez stricte pourtant ils en parlent avec une émotion qui dit tout sur leur approche de l’école de leur temps. Aussi, notera-t-on dans ces souvenirs partagés, des séances de purge à Moindou, le minimum pour travailler en classe à Maré, le respect à Wallis, et l’amour pour la vie depuis le banc de l’école, à Nouméa.

Quelques heures avant la cohue de la rentrée, petite séquence émotion proposée par Coralie Cochin :