Rentrée scolaire, municipales et football : l’actu à la 1 du lundi 17 février 2020

Pour cette rentrée scolaire, ils sont plus de 67 000 élèves de la maternelle au lycée, à reprendre le chemin de l’école. Les enfants devront renouer avec le réveil et retrouver des habitudes quotidiennes. 78% des effectifs du premier degré sont scolarisés dans le public. Dans le secondaire ils sont 72%. Cette année, ce sont 343 établissements publics et privés qui accueillent nos jeunes élèves. 4800 enseignants sont mobilisés pour cette rentrée.Les fortes pluies générées par le cyclone UESI la semaine dernière ont dégradé la qualité de l’eau et retardé les travaux de remise en état. Les écoliers de Canala feront donc leur rentrée jeudi. En revanche, à Voh, Koné et Ouégoa les élèves du primaire auront une semaine de vacances supplémentaires, la rentrée est prévue lundi prochain. Pas de changement pour les collégiens et lycéens, ils sont attendus aujourd’hui dans leurs établissements. Et puis à Sarraméa, la rentrée est reportée à demain à l’école Kawa Cyprien. Pour plus d’informations, rapprochez vous des mairies.À l'occasion de ces élections municipales, Nouvelle-Calédonie la 1ère mobilise ses trois supports, notamment le numérique, afin de mieux vous informer sur cette échéance. Dès ce lundi 17 février, retrouvez une carte interactive , mise à jour en temps réel, pour suivre les résultats des précédentes élections municipales de 2014, les listes et candidats déclarés, la carte d’identité des communes (vidéo de 30 secondes) et les liens sur les reportages TV, radio et les dépêches du fil info consacrées à cette commune.Pour son entrée dans le tournoi, le tenant du titre a été malmené 4-1 par le Galaxy FC, une équipe vanuataise renforcée par des recrues étrangères. La victoire d'Eastern Suburbs dans l'autre match du groupe A ne fait pas ses affaires.

Le président du gouvernement, est actuellement à Paris, où il rencontrera plusieurs personnalités politiques et économiques. L’information est parvenue à la presse assez tardivement, ce dimanche. Une visite qui s’inscrit dans le cadre de la présidence de l’Association des Pays et Territoires d’Outre-mer ; une présidence que la Nouvelle-Calédonie assumera cette année. Le premier rendez-vous du président du gouvernement devrait se tenir à Matignon. Il devait rencontrer, à 19h, heure de Paris, le premier ministre Édouard Philippe. Aujourd'hui lundi, Thierry Santa va aussi s’entretenir avec Christel Bories, la PDG d’Eramet. Mercredi, il rencontrera la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

