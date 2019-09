Report du procès de Louis Kotra Uregei et Roger Noraro

Le procès de Louis Kotra Uregei, Roger Noraro et la BCI renvoyé au 15 novembre prochain en l’absence de l’avocat de la Banque Calédonienne d’Investissement.

Louis Kotra Uregei et Roger Noraro, gérants de société sont poursuivis pour abus de biens ou du crédit d'une SARL à des fins personnelles, non-désignation de commissaire aux comptes par dirigeant de personne morale et non-établissement des comptes annuels.

La BCI est poursuivie pour la réception d’un paiement de dette irrégulier par créancier pendant la période d’observation, sauvegarde ou redressement judiciaire.

Un dossier qui concerne la SAT, la société d'acconage et de transport.