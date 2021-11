Routes : la reprise perturbée par des accidents à Dumbéa et Ponérihouen

Accidents graves durant le long week-end du 11-Novembre, ou matériels en ce début de semaine : nouvel appel à la prudence sur les routes de Nouvelle-Calédonie.

Rédactions de Nc la 1ère, avec Françoise Tromeur •

Après deux nouveaux décès dans un accident de la circulation, jeudi 11 novembre à Canala, le week-end s’est achevé avec un grave accident sur la commune de Bourail. Bilan : deux blessés graves et un blessé léger. Les faits se sont déroulés à l’embranchement de la RT1 et de la RT3. Un seul véhicule était en cause.

Suraccident et camion encastré

Ce lundi matin, plus de peur que de mal à Dumbéa : un suraccident de la circulation (sans gravité) sur la voie express à hauteur de Kenu In a provoqué d'importants ralentissements. Le trafic est longtemps resté engorgé, jusqu'à Païta Sud. Et à Ponérihouen, un camion était encastré à une entrée du pont en X, le célèbre pont Eiffel, en métal et à une seule voie. Conséquence : la circulation bloquée.