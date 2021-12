Sagato Lagikula : un jeune passionné de cuisine au parcours atypique

La cuisine, une passion à cultiver dès le plus jeune âge, c’est l’histoire de Sagato, un jeune homme d’une vingtaine d’années qui a franchi toutes les étapes de l’école hôtelière. Portrait d’un jeune passionné de cuisine.

William Lecren (Stéphanie Chenais) •

Avec un parcours atypique et à force de volonté, Sagato Lagikula, 24 ans, passionné de cuisine a été embauché en CDI début décembre comme chef de partie.

Il n'a pas eu un parcours scolaire des plus simples puisqu’il a suivi un parcours en classes ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire). "J'avais des difficultés au départ. Je n'arrivais pas à lire. La compréhension pour moi, c'était difficile. Les professeurs m'ont quand même encouragé à m'améliorer, à ne pas lâcher. Après je suis arrivé au collège de Normandie, en Segpa, et c'est là que j'ai connu la cuisine. Ça m'a motivé et je suis allé au lycée Escoffier."

Décrocher plus d'expérience en France

Il a fait tout son cycle de formation au lycée hôtelier Escoffier en commençant par le CAP en 2012, et 8 ans après, il a réussi à décrocher un BTS Hôtellerie-Restauration option cuisine. "C'est ma réussite, je suis content. J'ai tout donné pour y arriver. C'est pour prouver à tout le monde que même en ayant des difficultés ou un parcours en dehors de l'école, tu peux travailler dur pour y arriver. Quand on veut, on peut. J'ai signé le 3 décembre aux Foies gras de Grany en CDI. Je sais que je ne vais pas rester longtemps ici, mais c'est pour voir d'autres horizons, avoir de l'expérience et ce n'est pas fini. Je vais peut-être partir en France."