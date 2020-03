Un salon de la femme 100 % féminin

Le salon de la femme se déroule sur trois jours jusqu'à dimanche à Nouville. Plusieurs dizaines d'exposants et une majorité d'artisans sont présents pour l'occasion avec des produits 100% féminins.

Natacha Cognard et Philippe Kuntzmann (CM) •

Revendiquer sa liberté

©nouvellecaledonie

En ce 6 mars, les femmes sont déjà à l’honneur à Nouméa. Pour cette exposante du salon de la femme, les femmes artisans sont de plus en plus nombreuses à exposer leurs créations.« Moi, j’en vois de plus en plus sur les stands, quand on fait les foires, les marchés. Il y a plus de dames que de messieurs » confirme Lindsay Redon, artisan.Ces jeunes viennent de Thio et représentent les artistes de la commune avec des sculptures en tamanou et en gaïac, des peintures et des tapas.« Depuis deux ans, on a commencé à travailler en partenariat avec les mamans qui sont aussi à fond dans le travail pour promouvoir l’artisanat local. On les remercie d’être là avec nous pour nous accompagner » explique Loïc Toura, président de l’association des artisans de Thio.Dominique Lemaître s’est lancée dans la création de bijoux, il y a quatre ans. Une profession qu’elle a choisie pour sa liberté.« La femme calédonienne doit revendiquer sa liberté, faire tout ce qu’elle a envie de faire, et sans contraintes. Et l’artisanat, évidemment, on peut créer et montrer toute son imagination et toutes ses envies » confie la créatrice.Les quelques soixante-dix exposants de ce salon seront présents jusqu’à dimanche à la maison des artisans à Nouville.Beauté, bien être, mode et artisanat, tout sera exclusivement féminin.